كاميرا إحدى المارات تلتقط لحظة حدوث انهيار أرضي في منطقة سياحية بألاسكا

2022/05/12 | 11:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة سيوارد في ولاية ألاسكا الأمريكية حالة الطوارئ بعد أن أدى انهيار أرضي كبير إلى إغلاق طريق سياحي رئيسي، مما أدى إلى توقف المركبات.

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