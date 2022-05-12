2022/05/12 | 11:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: الحبس ست سنوات لمسؤول بتهمة الرشوة.

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