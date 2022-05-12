فنلندا في طريقها للانضمام إلى الناتو.. والدنمارك ترحب

2022/05/12 | 11:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء، سانا مارين، الخميس، عن تأييدهما لانضمام بلدهما إلى حلف شمالي الأطلسي (الناتو).

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