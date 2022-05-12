مشاجرة بين أشقاء اثنين تنتهي بمقتل أحدهما جنوبي بغداد

2022/05/12 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بحدوث مشاجرة بين شقيقين اثنين، انتهت بمقتل أحدهما في منطقة جسر ديالى جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة حصلت بين اشقاء اثنين ضمن منطقة جسر ديالى تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء".وأضاف، أن "المشاجرة أسفرت عن مقتل أحد الشقيقين نتيجة تعرضه لطعنات بالسكين بمنطقة الرقبة"، مشيراً إلى أن "القاتل لاذ بالفرار".

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