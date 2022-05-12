2022/05/12 | 11:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cVvXlzt7leY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نقل جثمان الإعلامیه‌ شيرين أبو عاقلة في موكب إلى مقر الرئاسة الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نقل جثمان الإعلامیه‌ شيرين أبو عاقلة في موكب إلى مقر الرئاسة الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).