فيسبوك يُطبق رسمياً معاييره الجديدة لمكافحة الاخبار المزيفة في العراق

2022/05/12 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن مركز الاعلام الرقمي DMC، اليوم الخميس، ان فيسبوك طبق رسمياً معاييره الجديدة لمكافحة الاخبار المزيفة في العراق.

وذكر المركزفي بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حذر صفحات الوكالات والقنوات العراقية على منصة فيسبوك من التحديث الاخير لها، والذي وصل للعديد من المستخدمين في البلاد، حيث تضمن التحديث سلسلة معايير جديدة للحد من الاخبار المزيفة".

واكد انه "بموجب هذا التحديث فان الشركة ستحذر المستخدم قبل ان يقوم بالاعجاب او مشاركة منشورات صفحة قامت بشكل متكرر بنشر اخبار مضللة، حيث ستظهر نافذة منبثقة عند الانتقال لمثل هذه الصفحات، وهو ما سيساعد المستخدمين على اتخاذ قرار صحيح بشأن ما إذا كانوا يريدون متابعة الصفحة او مشاركة منشوراتها".

وتابع ان "فيسبوك قد نبه الصفحات التي تستمر في نشر الاخبار الكاذبة على انها ستتعرض لعدة إجراءات منها تقليل ظهور منشوراتها وعدم وصولها للمستخدمين، فضلاً عن منعها من الإعلان".

وأضح أنه "في اطار مكافحة الاخبار المزيفة ستعمد الشركة ايضا الى تحذير الأشخاص الذين يشاركون معلومات خاطئة بشكل متكرر، وقد يتم نقل منشوراتهم إلى مستوى أدنى في العرض ضمن صفحات المنصة بحيث يقل احتمال رؤيتها من قبل الآخرين".

ولفت المركز الى ان "منصة فيسبوك تعمل مع عدة جهات مستقلة لتدقيق الحقائق من أجل كبح جماح انتشار الاخبار المضللة".

من الجدير بالذكر ان تحديث فيسبوك الاخير يأتي ضمن سياق محاربتها للاخبار المزيفة والمعلومات الكاذبة ومواجهتها لآفاتها التي تجتاح منصات التواصل بشكل عام وتُسهم في تقليل قيمتها الاخبارية والاعتماد عليها كمصدر للخبر.

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