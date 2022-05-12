لحظة اندلاع النيران بطائرة ركاب انزلقت على مدرج أثناء إقلاعها.. ونجاة كل من كان فيها

2022/05/12 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعلت النيران فى طائرة تابعة لخطوط التبت الجوية بعد انزلاقها على المدرج فى مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين.وتقول شركة الطيران إن جميع الركاب وأفراد الطاقم تم إجلاؤهم بأمان.

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