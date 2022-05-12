2022/05/12 | 11:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبح جماح انتشار الاخبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك يطبق رسمياً معايير مكافحة الأخبار المزيفة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك يطبق رسمياً معايير مكافحة الأخبار المزيفة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).