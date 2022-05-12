"انشقاق القمر".. هل رصدته ناسا؟

2022/05/12 | 12:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتداول صفحات على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم صورتين قيل إنهما تُظهران تصدّعاً على سطح القمر يُرجّح فرضيّة أن يكون هذا الجرم الأقرب للأرض قد انقسم في الماضي إلى قسمين ثم التحما، في ما يراه البعض متوافقاً مع مطلع سورة القمر في القرآن.

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