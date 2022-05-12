محمود داغر يوضح الجدوى الاقتصادية لازالة الأصفار من العملة المحلية

2022/05/12 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أوضح الخبير الاقتصادي محمود داغر، الجدوى الاقتصادية من مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية الذي يتردد في الأوساط السياسية والاقتصادية بين حين وآخر، خصوصا في أوقات التضخم.

وقال داغر لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "أزالة الاصفار لا يغير من مستوى التضخم لانه لا يغير عرض النقود أو الأوراق المالية"، مضيفا أن "الدولة ستضطر الى انفاق أموال لطباعة عملة مكافئة للعملة المستبدلة.

وحول طرق الحفاظ على الأموال اثناء التضخم في الأسواق، نصح داغر أصحاب رؤوس الأموال الى "الاستثمار في الأصول الثابتة وغير المعرضة للتداول التجاري مثل الذهب والعقارات والموجودات الثابتة للحفاظ على الأموال من التآكل أثناء ارتفاع الاسعار".

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