8 مدن بمحافظة عراقية تفقد أحزمتها الخضراء.. 3 أسباب تهدد بالمزيد

2022/05/12 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول حكومي سابق، اليوم الخميس، بأن 8 مدن مهمة في ديالى فقدت احزمتها الخضراء بعد 2003 نتيجة 3 أسباب تهدد باتساع رقعة فقدانها.

وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى السابق حقي الجبوري في حديث لـ ( بغداد اليوم)، ان "ديالى مرت بظروف عصيبة بعد 2003 خاصة مع تفاقم الاضطرابات الامنية ما اثر على قطاعات كبيرة ومنها الزراعة ما اثر على الاحزمة الخضراء التي تشكل درع في مواجهة العواصف والتغيرات المناخية".

واضاف الجبوري، ان "8 مدن رئيسية ومنها بعقوبة فقدت احزمتها الخضراء بشكل شبه كامل بعد 2003 بسبب التجريف والجفاف والتجاوزات التي لاتزال تنشط حتى اللحظة في مناطق أخرى وتهدد باتساع رقعة الجفاف وفقدان الأحزمة الخضراء" مؤكدا بان "جزءاً من التغيرات البيئية والمناخية التي تضرب العراق حاليا هي احدى اسباب غض النظر عن اهمية الاحزمة الخضراء".

واشار الى "ضرورة تشديد العقوبات حيال تجريف البساتين واعادة رسم الاحزمة الخضراء حول المدن والمحافظة على ما تبقى منها مؤكدا بان ديالى فقدت من 30-40% من بساتينها بعد 2003 وهذا يعطي صورة واضحة عن حجم المأساة".

وتشهد غالبية مدن العراق ومنها ديالى منذ نهاية الشتاء تكرارا للعواصف الترابية مع عدم القدرة على تقليل اثارها بسبب فقدان اغلب المدن للاحزمة الخضراء.

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