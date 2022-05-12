دلالات العداء لليبرالية التنويرية والترويج للنيوليرالية الرجعية - علاء اللامي

2022/05/12 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي ثمة خلط كبير ومضر يرتكبه البعض - عن عمد أحيانا بقصد التضليل أو عن غير قصد أحيانا أخرى - بين مصطلح الليبرالية (Liberalism) التي تترجم أحيانا إلى عبارة "مذهب الحرية"، ومصطلح الليبرالية الجديدة (New Liberalism)، ومصطلح ثالث هو (Neoliberalism) والتي تستخدم غالبا بلفظها الإنكليزي النيوليبراليزم.



سأحاول توضيح الفروق بين هذه المصطلحات مستعينا بما كتبه الصديق الباحث فؤاد قاسم الأمير في كتابه المهم (رأسمال ......





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