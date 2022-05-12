الموقف السياسي للمستقلين غامض ومحير لا معنى له - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/12 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية كتلة سياسية تمارس نشاط سياسي يجب أن يكون لها أهداف معينة تجد انعكاسه من خلال برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يتعاطف مع أماني ورغبات الشعب في الجوهر والمضمون وكتلة المستقلون أفراد دخلوا الانتخابات بصورة مستقلة وليس مع الأحزاب والكتل السياسية ليس لهم وجود في السابق وإنما استفزت مشاعرهم وعواطفهم وضمائرهم ثورة الجوع والغضب التشرينية وحينما قرروا خوض الانتخابات متأثرين بمطاليب وشعارات الثورة التش ......





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