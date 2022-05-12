زراعة كربلاء تباشر بتوزيع مبيدات مكافحة الدوباس على الفلاحين مجانا

2022/05/12 | 12:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجد مبيدات أخرى ذات مناشيء رصينة تم استلامها مؤخرا .

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