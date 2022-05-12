وزير التربية يحسم الجدل بشأن الدخول الشامل لطلبة السادس الإعدادي

2022/05/12 | 12:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار

حسم وزير التربية علي الدليمي، اليوم الخميس، الجدل بشأن الدخول الشامل لطلبة السادس الإعدادي.

وقال الدليمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موضوع الدخول الشامل لمرحلة السادس الإعدادي غير مدروس"، مبيناً أن "القضية تحتاج إلى امكانيات ودعم لوجستي كبيرين".

وأضاف، أن "أعداد الطلبة المشاركين في الامتحانات الوزارية كبيرة، فإذا صدر قرار الدخول الشامل، لا يمكن استيعابها"، مشيرا إلى "عدم وجود جدوى علمية من الدخول الشامل، فهناك طلبة تركوا الدراسة في الفصل الثاني وهناك من ترك الدراسة في نصف السنة، لذلك فأن قرار الدخول الشامل لا يؤهلهم للمشاركة في الامتحانات الوزارية".

يذكر ان وكيل الوزارة للشؤون العلمية عادل البصيصي، اكد في وقت سابق، عدم وجود قرار دخول شامل للطلبة في الصفوف المنتهية حتى الآن.

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