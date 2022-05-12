بطل الغولف السابق غريغ نورمان يعلق على مقتل خاشقجي

2022/05/12 | 12:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلل بطل الغولف السابق ورجل الأعمال الأسترالي، غريغ نورمان، من من مقتل الصحفي السودي، جمال خاشقجي، قائلا: "إن الجميع يرتكب أخطاء".

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