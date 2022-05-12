محام نجفي يكشف ملابسات إقامة الدعاوى القضائية ضده

2022/05/12 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف

كشف محام في محافظة النجف، اليوم الأربعاء، عن ملابسات الدعاوى المقامة ضده وبين الجهة التي قدمت تلك الدعاوى واسبابها.

وقال المحامي حسن المنصوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الدعاوى المقامة ضدي كثيرة اخرها من مديرية بلدية النجف وتوقفت البلدية عنها ولم تكمل الاجراءات وهذا يعني انها لم تصل لمرحلة الدعوى لدى القضاء".

وأضاف ان "هنالك دعوى مقامة ضدنا من قبل محافظ النجف السابق لؤي الياسري بسبب مواقفنا من ادارته مع نشر على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومشاركتي بتظاهرات ضده".

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