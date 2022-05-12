2022/05/12 | 12:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، الاعتذار بعد عدم السماح لأكثر من 100 مسافر يهودي أرثوذكسي بالصعود إلى متن رحلة طيران وإلغاء تذاكر سفرهم بسبب ما قالته الشركة، إن بعضهم لم يتبع قواعد ارتداء الكمامة في الرحلة التي سبقتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منع أكثر من 100 يهودي أرثوذكسي من الصعود على متن طائرة ألمانية.. ما السبب؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منع أكثر من 100 يهودي أرثوذكسي من الصعود على متن طائرة ألمانية.. ما السبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).