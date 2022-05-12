محاضرو ذي قار ينصبون سرادق الاعتصام أمام تربية المحافظة

2022/05/12 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … اقدم العشرات من المحاضرين المجانيين في محافظة ذي قار،الخميس، على نصب خيم الاعتصام امام مبنى تربية المحافظة، وذلك في اطار الضغط على الجهات الحكومية للمطالبة بشمولهم بنظام العقود والاجر اليومي.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من المحاضرين المجانيين في ذي قار، اقدموا صباح اليوم، على نصب خيم الاعتصام امام بوابة تربية […]

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