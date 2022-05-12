شاهد بالفيديو.. ايران تصدم العراق بضرب اراضيه عسكرياً!

2022/05/12 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Quxbk1_JSTM

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