زريبة الوعي - سعود سالم

2022/05/12 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم نحن هنانتسكععلى أرصفة الجنونجثتابلاقبورأمواتاندخن أصابعناونقرأ صحائف الدخانوراء نظاراتنا السوداءننظر للوراءبدون عيونونجرينحو بداية الزماننطوي الأيام والسنيننحن للحظة قدومنا للوجودلحظة الإبحار والنزولولدنا قبل تاريخ ميلادناوسبقنا الوجودبعشرات القرونشاهدنا ثورة الشيطانوطردنا من جنة الخلودتركنا أمتعتنا وحقائبنافي ......





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