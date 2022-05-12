رسالة إلي شارد ..بقلم ( مواطن من كمشيش ) - بشير صقر

2022/05/12 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر رسالة إلى شارد (*)قالوا علينا رايتكم حمرا // وقالوا بنقبض بالدولاروقالوا بلد سيئة السمعة // وقالوا مشينا بالمندارقالوا كثير وكثير حيقولوا// زى أمشير زعابيب وعُفار ***دولا قانونهم "فيها ياخفيها" // هما الواجهة ..واحنا انفاريلعبوا دورهم..



آ ويتأمروا // وساعة الجدّ يوَلوا فرار مش حنسلم ولا نتراجع // دا الليل عدّى وبعده نهار ......





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