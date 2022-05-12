2022/05/12 | 13:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



الدفاع المدني يشرع بتعزيز الحزام الأخضر في المدن » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:56

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الدفاع المدني يشرع بتعزيز الحزام الأخضر في المدن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الدفاع المدني يشرع بتعزيز الحزام الأخضر في المدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).