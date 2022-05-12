الجيش الأوكراني يشن هجوما في خاركيف.. وروسيا تتقدم في دونيتسك

2022/05/12 | 13:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت بريطانيا، الخميس، إن القوات الأوكرانية تواصل هجوماً مضاداً في شمال خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد، وتستعيد عدة بلدات وقرى قرب الحدود الروسية، في وقت أقر فيه الجيش الأوكراني بتقدم القوات الروسية في دونيتسك.

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