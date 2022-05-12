اعتقلت 6 مرات مؤخرًا وكانت رهن إقامة جبرية.. ناقدة للكرملين تفر من روسيا بشكل مذهل مرتدية زي عامل توصيل طعام

2022/05/12 | 13:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول ماريا "ماشا" أليوخينا، عضوة فرقة بوسي ريوت الموسيقية، إنها هربت من روسيا مرتدية زي عامل توصيل طعام.تحدثت ناقدة الكرملين إلى مذيع CNN، أندرسون كوبر، لمناقشة سبب هروبها، والطريقة التي تمكنت فيها من عبور الحدود إلى بيلاروسيا ومنها إلى ليتوانيا دون جواز سفر.

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