للنكبة روايتان : الأولى تاريخية تعكس الحقيقة والثانية محض أكاذيب وأقوال عرافين‎‎ - تيسير خالد

2022/05/12 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيسير_خالد سرقت دموعنا يا ذئب .



بهذه الكلمات المعبرة لخص الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش سياسة دولة اسرائيل منذ اللحظات الاولى لقيامها وما ترتب على ذلك من نكبة حلت بالشعب الفلسطيني ولا زالت فصولها تتوالى منذ العام 1948 .



دولة قامت على الارهاب وعلى جرائم التهجير والتطهير العرقي وطرد شعب من ارض آبائه وأجداده على أيدي كيان متوحش منذ بداياته ويملأ الدنيا ضجيجا في الوقت نفسه ضد ما يسميه الإرهاب ، مستنكرا عل ......





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