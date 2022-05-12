ريغان ومهزلة حرب النجوم والرئيس بايدن والحرب في أُوكرانيا - مصطفى محمد غريب

2022/05/12 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب الدول الاستعمارية الامبريالية هي المسؤولة الرئيسية عما جرى من حروب ومآسي واحتلال بلدان الغير بالقوة العسكرية أو التدخلات الاقتصادية بما فيها العولمة الرأسمالية بجميع خصائصها السياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها وعلى امتداد حقب تاريخية بقت تتحكم بمفاصل الحركة العالمية على المستوى الخاص للدول أو بما يخص العالم في العلاقات الدولية وتأثيراتها على مجريات الأمور وبخاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي و ......





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