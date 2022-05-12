2022/05/12 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت رام الله مراسم تشييع الصحفية الراحلة، شيرين أبو عاقلة، الخميس، بمشاركة رسمية وشعبية كبيرة، حيث نقل الجثمان من الضفة الغربية إلى القدس، حيث سيوارى الثرى، الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشييع رسمي للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشييع رسمي للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).