الحماية الاجتماعية تعلن عن إجراءات جديدة تخص رواتب المستفيدين من الرعاية

2022/05/12 | 13:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – نصار الحاج

أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن اجراءات جديدة تخص رواتب المستفيدين، فيما أكدت توجهها لتقليل نسبة عمولة رواتب المستفيدين.

وقالت رئيس الهيئة هدى سجاد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هيئة الحماية الاجتماعية تعنى بموضوعين اساسيين بموجب قانون رقم 11 لسنة 2014 منها تقديم رواتب الإعانة الشهرية للمستفيدين"، مبينة أن "راتب الإعانة يصل الى المستفيد بداية كل شهر، ما يخفف العبء عليه، ولكن يستقطع منه مبلغ 1000 دينار كعمولة للذين يتسلمون هذه الرواتب عبر بطاقة الكي كارد".

وأضافت "تم عقد اجتماع مطول مع البنك المركزي وكذلك مع الشركة العالمية البطاقة الذكية، وتفاجأنا بأن العقد طويل الأمد"، موضحاً أنه "سيتم عمل ملحق عقد الى هيئة الحماية الاجتماعية لتقليل ضرر العمولة".

وأكدت، أن "الشركة ترسل 12 راتباً في السنة للمستفيدين 5 منها تستقطع العمولة و7 رواتب من دون عمولة لكي لا تثقل كاهل الحماية الاجتماعية"، لافتة الى أن "هيئة الحماية الاجتماعية عازمة على توزيع رواتب الاعانة بأقل كلف استقطاع للمستفيدين والحماية الاجتماعية، وسيوفر مبالغ ممكن الاستفادة منها بقطاعات اخرى".

وتابعت أنه "من مهام الحماية الاجتماعية تقديم الخدمات الاجتماعية التي من اهمها قطاع الصحة والتعليم والسكن"، مشددة على "ضرورة العمل على تقديم هذه الخدمات للمستفيدين بشكل واقعي للغاية".

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