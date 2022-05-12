جهاز مكافحة الارهاب يقتل احد عناصر داعش ويمسك اخر في وادي زغيتون بكركوك

2022/05/12 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر أمنى، اليوم الخميس، بمقتل أحد افراد داعش واعتقال آخر خلال عملية امنية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب في كركوك.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من قتل عناصر داعش واعتقال آخر خلال عملية امنية نفذتها في وادي زغيتون بمحافظة كركوك".

هذا ولم يذكر المصدر اي تفاصيل أخرى.

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