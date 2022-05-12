2022/05/12 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن قوات الصواريخ الروسية قامت بتدمير منظومة صواريخ أوكرانية من طراز "إس-300"، و3 راجمات صواريخ من طراز سميرتش، و405 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني.

وفي إحاطته الصباحية اليوم الخميس، قال اللواء كوناشينكوف إن "الصواريخ ووحدات المدفعية قامت بتدمير 405 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري، و12 نقطة قيادة، و26 نقطة إطلاق مدفعية، وفي منطقة كوروتيتش بمقاطعة خاركوف، قامت بتدمير منظومة صواريخ من طراز "إس-300"، كما قامت في منطقة رازدوليي بمقاطعة خاركوف ومدينة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية بتدمير 3 راجمات صواريخ من طراز "سميرتش" ومستودعين للذخيرة".

وأضاف اللواء كوناشينكوف أن وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار- تي بي2" فوق جزيرة زميني، واعتراض 14 قذيفة من راجمات الصواريخ "سميرتش" فوق مناطق زافودي، سوخايا كامينكا، بيمونوفكا، إيزيوم، مالايا كاميشيفاخا بمقاطعة خاركوف، وغونتشاروفكا وتوبولسكوي ودونيتسك.

وتابع أن القوات المسلحة الروسية قامت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بتدمير أكثر من 821 طائرة مسيرة، و125 مروحية، وآلاف الدبابات.

وقال المتحدث في إحاطته: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 164 طائرة، 125 مروحية، 303 منظومة صواريخ، 821 طائرة مسيرة، نحو 3013 آلاف دبابة ومدرعة، 364 راجمة صواريخ، 1471 مدفعية ميدان وهاون، 2824 وحدة مركبة عسكرية خاصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لعملياتها العسكرية في اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لعملياتها العسكرية في اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).