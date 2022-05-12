15 دقيقة من الاسترخاء الصحي صباحًا قد تغيّر مزاجك طوال النهار

2022/05/12 | 13:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يساهم الانتظام بممارسة الاسترخاء في الصباح بخفض مستويات هرمون التوتر الرئيسي، الكورتيزول، وبالتالي تراجع معدّل التوتر لديك.

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