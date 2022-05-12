“الجنرال” يحدد سبباً يعيق نجاح المدرب الأجنبي في العراق

2022/05/12 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حدد مدرب فريق كرة القدم بنادي النفط باسم قاسم الملقب بـ”الجنرال”، سبباً يعيق نجاح المدرب الأجنبي مع المنتخب الوطني العراقي.وقال قاسم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب العراقي في الوقت الراهن إمكانياته محدودة جداً ولم يتمكن من تطوير مستوياته ومواكبة التطوير الراهن في دول العالم واعتقد أن ذلك يعود […]

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