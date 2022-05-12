اعادة افتتاح الاعدادية المركزية في الموصل

2022/05/12 | 13:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل -الزمان افتتحت في الموصل امس المباني الجديدة الاعدادية المركزية احدى اقدم المدارس في الموصل والموصوفة بمصنع الكفاءات والخبرات التي رفدت البلاد على مدى ما يقرب من قرن من الزمن وحضر اعادة الافتتاح عدد كبير من اساتذة وطلاب الاعدادية السابقين ، والقيت كلمات اشادت بالمسبيرة التربوية لهذا الصرح العلمي والتربوي.وكانت وكالة امريكية اسهمت بالتعاون […]

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