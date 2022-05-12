كتاب السارد وتوأم الروح يحصد جائزة الشيخ زايد - حسن العاصي

2022/05/12 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_العاصي تم تتويج كتاب "السارد وتوأم الروح..



من التمثيل إلى الاصطناع" لمؤلفه الباحث والناقد والأكاديمي المغربي الدكتور محمد الداهي، بجائزة الشيخ زايد للكتاب بدورتها السادسة عشرة، في فرع الفنون والدراسات النقدية لعام 2022.الكتاب سبق واعتبره عدد من النقاد والمثقفون العرب، من أفضل الكتب التي صدرت في العام الماضي.في كتابه “السارد وتوأم الروح: من التمثيل إلى الاصطناع” ـ منشورات المركز الثقافي لل ......





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