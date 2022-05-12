2022/05/12 | 14:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وفاة ثلاثة أطفال اثر حريق اندلع داخل منزلهم في النجف الأشرف » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:02

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