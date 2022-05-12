2022/05/12 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وفاة 3 أطفال بحريق داخل منزلهم في النجف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 3 أطفال بحريق داخل منزلهم في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 3 أطفال بحريق داخل منزلهم في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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