العين يتوج بطلا للدوري الإماراتي للمرة 14 في تأريخه

2022/05/12 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

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توج فريق العين بطلا لدوري أدنوك للمحترفين الإماراتي (موسم 2021-2022)، قبل نهايته بـ 3 جولات.

وفاز العين على الجزيرة بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، على استاد هزاع بن زايد، مساء الأربعاء، في الجولة 23، ليحصد لقب الدوري رقم 14 في تاريخه.

ووصل العين للنقطة 58، بينما أقصى رصيد يمكن أن يصل له أقرب منافسيه الشارقة هو 57 نقطة.

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