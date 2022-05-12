2022/05/12 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، تحذيراً لسائقي المركبات.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تدعو سائقي المركبات الكرام الذين لديهم اجازات سياقة نافذة التأريخ والذين يرومون الحصول على اجازة السياقة لأول مرة مراجعة مجمعات التسجيل ومنح الاجازات لغرض الحصول عليها وتجديد الاجازات النافذة منها".

وأضافت أن "مفارزنا المرورية في بغداد والمحافظات ستقوم بتشديد المحاسبة خلال الايام المقبلة وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تصدر تحذيراً لسائقي المركبات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تصدر تحذيراً لسائقي المركبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).