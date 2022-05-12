طائرة تخرج عن المدرج وتشتعل فيها النيران وإصابة بعض ركابها بجروح

2022/05/12 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرجت طائرة تابعة لشركة “تيبت إيرلاينز” عن مدرجّ مطار “تشونغ تشينغ” الدولي في جنوب غرب الصين واشتعلت فيها النيران مما أسفر عن إصابة بعض ركابها بجروح طفيفة.

وأعلنت الشركة في بيان إنّ جميع الركاب وأفراد الطاقم التسعة الذين كانوا على متن الطائرة تمّ إخراجهم منها بأمان.



.وأضافت أنّ الحادث أسفر عن إصابة حوالي 40 راكباً بجروح طفيفة وقد نقلوا جميعاً إلى المستشفى للعلاج.

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