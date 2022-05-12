الناتو: ننتظر طلب من فنلندا والسويد للانضمام للحلف

2022/05/12 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتوقع حلف (الناتو) أن تتقدم فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الحلف في الأيام المقبلة وأن يتم منحهما العضوية بسرعة.

ومن المتوقع أن تتم المصادقة على عضوية كل من فنلندا والسويد في غضون سنة، وسيعزز الحلف وجوده خلال هذه الفترة في شمال أوروبا، ويزيد من عدد مناوراته العسكرية هناك.



بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن تتواجد خلال هذه الفترة قوات أمريكية وبريطانية على أراضي هاتين الدولتين.

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