في وجه تغير المناخ ونمو السكان.. هكذا تعزز التكنولوجيا قطاع تربية الأحياء المائية وصيد الأسماك في دول الخليج

2022/05/12 | 14:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحلول عام 2050، من المقرّر أن يصل عدد سكان العالم إلى عشرة مليارات نسمة تقريبًا، وسيعني ذلك أننا سنحتاج إلى المزيد من الغداء بنسبة 70%، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة عبر الإنترنت.

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