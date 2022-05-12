بغداد تحتضن بطولة البيسبول للرجال

2022/05/12 | 14:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهدف من اقامة الاتحاد للبطولة هو لاختيار لاعبي المنتخب ليمثلوا العراق.

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