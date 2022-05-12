2022/05/12 | 14:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7EIqJCOFhUQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تأجيل جلسة التصويت على قانون الدعم الطارئ إلى السبت المقبل لاستكمال المناقشات في نشرة الـ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تأجيل جلسة التصويت على قانون الدعم الطارئ إلى السبت المقبل لاستكمال المناقشات في نشرة الـ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).