عضو بإئتلاف المالكي: إقليم كردستان مستمر بالتصرف كدولة مستقلة.. لديه موقف جديد - عاجل

2022/05/12 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استغرب عضو إئتلاف دولة القانون وائل الركابي، اليوم الخميس، من ما اعتبره إصرار إقليم كردستان على رفض إشراف الحكومة الاتحادية على وردات النفط فيما أكد أن موقف حكومته الإقليم الجديد الرافض لقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان خير دليل.

وقال الركابي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الإقليم غير ملتزم مع الحكومة الاتحادية في مسألة الواردات الناتجة عن بيع النفط والمنافذ الحدودية والضرائب والجباية المحلية لقطاعات الصحة والكهرباء والماء والدوائر الرسمية وغيرها".

واضاف، ان "الواردات في الإقليم يجب ان تكون خاضعة للرقابة المالية للدولة".

وتابع الوائلي ان "صلاحيات الإقليم قد وضحها الدستور العراقي لذلك يجب على الإقليم ان يوضح موقفه بانه تابع لجمهورية العراق او انه دولة مستقلة".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أشار لرفض الإقليم قرار المحكمة الاتحادية الذي اعتبر قانون النفط والغاز الذي اصدره الإقليم غير دستوري، فيما أشار إلى أن حكومته تسعى لإيجاد صيغة مُرضية مع بغداد بشأن ملف النفط.

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