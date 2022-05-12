خبير يشخص 5 كوارث ضمن “الامن الغذئي”: كردستان اكثر المستفيدين والفاسدين

2022/05/12 | 14:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ،الخميس، عن ابرز الملاحظات بشأن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، مبينا ان القانون يعتبر مخالفة لجميع القوانين الادارية والاقتصادية في البلاد، فيما أكد ان كردستان ستكون الرابح الاكبر فيه.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك” اطلعت عليه /المعلومة/ ان […]

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