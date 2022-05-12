رأي.. كيف يمكن تحقيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة من خلال تقنية

2022/05/12 | 14:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكتسب تقنية "البلوكتشين" زخمًا سريعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الرغم من وجود مستويات منخفضة نسبيًا من الوعي العام والمعرفة بهذا النوع من التطبيقات إقليمياً.زيادة اعتماد المنطقة على هذه التقنية يعتمد إلى حد كبير على توافر

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