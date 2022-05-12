2022/05/12 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، اليوم

الخميس، بما يقارب من 50 سنتاً بعد ان سجل

خسارة أمس الاربعاء بأكثر من 7 دولارات.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا

49 سنتاً وبنسبة تغيير بلغت 0.53% ليصل الى

92.9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام البصرة يسجل ارتفاعاً طفيفاً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام البصرة يسجل ارتفاعاً طفيفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).