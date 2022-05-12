فيسبوك يُطبق معاييره الجديدة لمكافحة الاخبار المزيفة في العراق

2022/05/12 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مركز الاعلام الرقمي "DMC"، اليوم

الخميس، بأن موقع التواصل الاجتماعي

"فيسبوك" باشر رسمياً بتطبيق معاييره

الجديدة لمكافحة الاخبار المزيفة في

العراق.

وحذر "DMC" خلال بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "

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