الحبس لمسؤول حكومي لاقترافه جريمة الرشوة مقابل إحالة عقود

2022/05/12 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الخميس، عن صدور قراري حكمٍ حضوريين

بالحبس والغرامة على مدير إحدى شركات

وزارة الصناعة والمعادن؛ بتهمة تلقِّي

رشى مقابل إحالة عقدين.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهي

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